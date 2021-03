"Vão chorar até quando?", questiona Bolsonaro na pior fase da pandemia no Brasil

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou esta quinta-feira a criticar as restrições à atividade económica impostas naquele que é o pior momento da pandemia de covid-19 no país, instou a "trabalhar" e questionou: "Vão chorar até quando?".

Num discurso inflamado, no estado de Goiás, o Presidente reclamou contra as medidas adotadas por governadores e prefeitos para tentar conter o avanço da covid-19, que entrou numa fase de descontrolo, com recordes consecutivos de mortes diárias nos últimos dias, e com um total de vidas perdidas no Brasil a aproximar-se de 260 mil.

"Vocês [produtores rurais] não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos de enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de 'mimimi'. Vão ficar chorando até quando? Temos de enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbilidades. Mas onde vai parar o Brasil se só pararmos?", questionou o mandatário, durante a inauguração de uma estrada em São Simão, Goiás.