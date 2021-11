As autoridades de saúde holandesas revelaram esta terça-feira que a variante Ómicron foi detectada na Holanda antes de dois voos chegarem da África do Sul na semana passada transportando o vírus.Pelo menos 14 pessoas infetadas com a nova variante da Covid-19 chegaram a Amesterdão vindos de Joanesburgo e da Cidade do Cabo no dia 26 de novembro, mas agora há dados que sugerem que o vírus já estava no país antes desta data.Cerca de 61 dos mais de 600 passageiros que chegaram em voos vindos da África do Sul testaram positivo para Covid-19 na sexta-feira passada.