Variante vietnamita é mais contagiosa e já obrigou Ho Chi Min a ficar em isolamento

As autoridades de saúde do Vietname, na Ásia, detetaram este sábado no país uma nova variante mais contagiosa do vírus da Covid-19. Esta variante é uma combinação da estirpe do Reino Unido e da Índia e, de acordo com o Ministro da Saúde Nguyen Thanh Long, "a variante recém-identificada é mais transmissível do que os tipos anteriormente conhecidos", disse à Reuters.

Esta nova variante "híbrida" multiplica-se rapidamente, o que fez surgir no país asiático muitos casos em diferentes locais.

A cidade de Ho Chi Min decretou isolamento por 15 dias que começou na passada segunda feira, isto depois de 125 pessoas terem testado positivo num evento religioso. A abertura de lojas, restaurantes e de serviços religiosos ficam suspensos e "todos os eventos que reúnem mais de 10 pessoas em público são proibidos em toda a cidade, e estamos a considerar reduzir o número de pessoas para apenas cinco", disse o governo do país.

Até ao momento já foram testadas 50 mil pessoas e ainda há cerca de 62 mil que entraram em contacto com pessoas infetadas. O objetivo é testar 100 mil cidadãos diariamente com prioridade às pessoas de risco e trabalhadores de fábricas e de áreas religiosas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já afirmou que "está a trabalhar com o Ministério da Saúde no Vietname" e espera "mais informações em breve".

Desde o final de abril que o Vietname, país que até então tinha sido exemplar na contenção do vírus, tem vindo a registar um aumento das infeções por Covid-19, com 7.107 casos registados entre a população de 98 milhões e 47 mortes desde o início da pandemia.

O país já vacinou cerca de um milhão de cidadãos contra a Covid-19 e comprou mais doses de vacinas que deverão chegar ao país em breve.