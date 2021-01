Variantes da Covid-19 do Reino Unido e África do Sul detetadas em mais de 100 países

As variantes mais contagiosas do novo coronavírus, descobertas no Reino Unido e África do Sul, já foram detetadas em mais de cem países, afirmou esta quarta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

No dia 25 de janeiro, a OMS concluiu que a variante do Reino Unido já se encontrava em pelo menos 70 países e que a estirpe descoberta na África do Sul está presente em pelo menos 31.

Em relação ao balanço anterior, feito no dia 12 de janeiro, a variante britânica passou para mais dez países e a da África do Sul para mais oito.