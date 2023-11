Normalizada circulação no metro de Madrid após falsa ameaça de bomba

Várias estações da Linha 1 do metro de Madrid, Espanha, foram esta quarta-feira evacuadas devido a uma ameaça de bomba.O alerta foi dado depois de um homem ter entrado na estação de Puente de Vallecas com uma mochila e ter dito a um funcionário do metro que tinha uma bomba e que ia fazê-la explodir em cinco minutos, informa o jornal El Mundo.A ocorrência deu-se por volta das 16h45 locais e ficou resolvida depois das 18h00, não havendo já constrangimentos.A Polícia Nacional Espanhola foi acionada ao local e está a investigar o incidente.