Explosion in Treforest, South Wales. Local hospital on standby pic.twitter.com/9aWmHdkSyf — itanimulli broadcast (@ItanimulliB) December 13, 2023

Várias estradas foram encerradas em redor de uma zona industrial no País de Gales depois de se ter ouvido uma forte explosão, seguida de um incêndio. O incidente foi descrito como "grave" pela polícia daquele país.A ocorrência deu-se na Mindset Functional Fitness. As autoridades pediram à população para evitar a área junto ao Treforest Industrial Estate, onde o fogo deflagra com mais intensidade.Mais de 15 carros da polícia e 10 ambulâncias dos bombeiros foram enviados para o local, informa a Sky News.