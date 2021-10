Várias pessoas atingidas em tiroteio num jogo de futebol escolar no Alabama

Ladd-Peebles na localidade de Mobile.

#? #AHORA | Un hombre abre fuego en medio de un partido de futbol americano en el Estadio Ladd-Peebles en Mobile, Alabama. BNO esta confirmado varios heridos. pic.twitter.com/f76xxktzdm — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 16, 2021

Várias pessoas ficaram feridas após um homem ter aberto fogo esta sexta-feira num jogo de futebol escolar no Alabama, EUA. De acordo com a polícia local, pelo menos uma pessoa foi transportada de urgência para o hospital em risco de vida.O tiroteio lançou o pânico nas bancadas e espectadores e jogadores começaram a correr para sair do estádioOs detalhes sobre o acontecimento ainda não estão claros apesar de as autoridades já terem confirmado "vários feridos" que foram transportados para o hospital.Os disparos ocorreram cerca das 22h00 locais, cerca das 4h00 da manhã deste sábado em Portugal continental, durante um encontro entre as equipas de futebol de duas escolas locais.