Várias pessoas encontradas mortas dentro de uma casa nos EUA

Autoridades encontraram corpos numa residência de West Brookfield.

Várias pessoas foram encontradas mortas numa casa na localidade de West Brookfield, no Estado do Massachusetts, Estados Unidos da América, na noite desta quinta-feira.

Fontes policiais anunciaram que o local onde os corpos foram encontrados está a cerca de 105 quilómetros a oeste de Boston.

Não foi esclarecido quantas pessoas foram encontradas mortas nem o motivo das mortes.

As autoridades não avançaram com mais informação, apenas que estão a prosseguir com as investigações. No entanto, a imprensa local cita várias testemunhas que garantem que as vítimas seriam uma mulher e quatro crianças, que terão morrido carbonizadas.





Sources: 4 children and an adult are dead in west Brookfield..they may have been burned #7News pic.twitter.com/ZemmqVlFEE — Steve Cooper (@scooperon7) 1 de março de 2018