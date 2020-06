Três mortos e vários feridos em ataque à faca em hotel de Glasgow

Três pessoas foram esfaqueadas até à morte e várias ficaram feridas, esta sexta-feira, num ataque ao hotel Park Inn no centro de Glasgow, na Escócia. O suspeito foi abatido a tiro.

