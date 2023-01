Várias províncias da China afirmam ter ultrapassado o pico de infeções por covid-19

Várias províncias e cidades da China anunciaram que a onda de infeções por covid-19 atingiu já o seu pico, incluindo Henan (centro), Jiangsu (leste), Zhejiang (sudeste), Guangdong (sul) e Sichuan (oeste).

O prefeito de Pequim, Yin Yong, disse, em entrevista à televisão estatal CCTV, que a cidade superou o pico de infeções e que foi alcançada uma "nova imunidade", embora tenha reconhecido que a cidade ainda enfrenta uma "tarefa difícil" no tratamento de casos graves.

As autoridades de outras cidades como Chongqing, no centro, garantiram que o número de internamentos hospitalares devido à covid-19 "diminuiu drasticamente a partir de 20 de dezembro", e que o município ultrapassou o pico de infeções entre 12 e 23 de dezembro, de acordo com o jornal oficial Global Times.