Varíola dos macacos declarada como emergência de saúde na Califórnia

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou esta segunda-feira a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública numa ação destinada a reforçar os esforços de vacinação para controlar um surto que as autoridades sanitárias dos EUA informam ter infetado mais de 5800 americanos.



A Califórnia foi responsável por 827 casos confirmados de varíola dos macacos nos EUA esta segunda-feira, o segundo maior estado depois de Nova Iorque com 1390 infecões relatadas, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, citado pela Reuters.





As autoridades da cidade de Nova Iorque também declararam no sábado a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública na sequência de um elevado aumento de casos, classificando a metrópole de epicentro do surto.

O anúncio, feito pelo presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, e pelo comissário para a Saúde, Ashwin Vasan, apontou que até 150 mil residentes podem estar em risco de infeção.