Cientistas encontram fragmentos da varíola dos macacos em sémen de doentes infetados

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a analisar fragmentos do vírus da varíola dos macacos no sémen dos doentes, explorando a possibilidade de a doença ser sexualmente transmissível.A OMS refere que o vírus é transmitido principalmente através de contacto interpessoal, porém, nos últimos dias, alguns cientistas detetaram ADN viral no sémen de pacientes com varíola dos macacos em Itália e na Alemanha."Precisamos de nos focar no modo de transmissão da doença", afirma Catherine Smallwood,Mais de 1300 casos da doença foram relatados em cerca de 30 países, sendo que a maioria está localizada na Europa desde o início do mês de maio. Em Portugal o número de casos contabilizados marca os 241, todos homens.Até ao momento, a organização continua a acreditar que o vírus se transmite através do contacto pessoal próximo.