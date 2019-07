Vários sismos assustam população do estado brasileiro do Ceará

Uma intensa sucessão de abalos sísmicos registados nos últimos dois dias deixou em pânico a população de várias cidades no alto sertão do estado brasileiro do Ceará, no nordeste do país. Os tremores mais fortes, que aparentemente não provocaram vítimas, foram registados na região da cidade de Quixeramobim.

O mais forte, com intensidade de 3.0 na Escala de Richter, ocorreu na madrugada desta sexta-feira. A população saiu de casa apavorada por volta das 21h44 horas locais desta quinta-feira - 01h44 da madrugada desta sexta em Lisboa - depois de se ter ouvido um forte estrondo.

A casas começaram a tremer, os móveis moveram-se e os objetos caíram.



Segundo a Proteção Civil do Ceará, não há inicialmente registo de vítimas, informação que só será confirmada em definitivo após serem visitadas as localidades mais isoladas, longe do centro de Quixeramobim.



De acordo com o Labsis, Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado no nordeste do Brasil, desde a madrugada desta quarta-feira foram registados na região 102 tremores de terra, num significativo aumento da atividade sísmica habitual.



A maior parte desses abalos não foi sequer sentida pelos habitantes, mas ao menos dois, de magnitude de 2,5 e 2,1, registados na madrugada de quarta-feira, fizeram os moradores de várias cidades do sertão do Ceará, entre elas Quixeramobim, Boa Viagem e Madalena, pular da cama e correr para um local mais seguro.

O nordeste do Brasil tem uma atividade sísmica frequente, nomeadamente o estado do Ceará, que fica sobre uma fenda sismológica. Mas a intensidade desses abalos costuma ser fraca e, segundo dados oficiais, em todo o Brasil houve até hoje uma única morte provocada por tremores de terra, a de uma menina de cinco anos registado em 2007 na cidade de Itacarambi, no interior do estado de Minas Gerais.