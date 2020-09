Vários barcos de campanha de Donald Trump afundam durante desfile

Aquilo que deveria ser um evento de sucesso para apoiar a campanha às presidenciais de Donald Trump acabou por ser um verdadeiro fracasso.Vários barcos afundaram e outros recorreram ao 112 com pedidos de socorro durante o evento "Trump Boat Parade" que decorreu este sábado, no estado do Texas, Estados Unidos.Os problemas começaram ao início da tarde quando várias embarcações contactaram os meios de socorro por estarem em perigo. Pouco depois, várias embarcações começaram a afundar durante o desfile.O número de barcos afundados não foi, para já, revelado. O incidente insólito não provocou feridos, apesarr de dezenas de pessoas terem caído à água

Não se sabe exatamente o que terá conduzido ao incidente, visto que o mar parecia estar calmo e havia pouco vento. As autoridades locais investigam.





Several boats sink at Trump parade on Texas lakehttps://t.co/NSmYDei7vY #Texas pic.twitter.com/yxshhZ8BA5 — Gulf Today (@gulftoday) September 6, 2020



Lake Travis Trump boat parade.... pic.twitter.com/dPmxooX30p — BlackJack! (@champagneprobLG) September 5, 2020