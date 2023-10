Vários detidos no funeral da jovem iraniana que morreu devido a alegado ataque da polícia da moralidade em Teerão

Várias pessoas foram detidas este domingo após o funeral da adolescente iraniana Armita Geravand, de 16 anos, que morreu vítima de um alegado ataque de agentes da polícia da moralidade em Teerão, por não usar véu.

Os meios de comunicação social iranianos próximos da oposição do Governo do Irão informaram que o enterro ocorreu este domingo no cemitério Behesht Zahra, em Teerão, apesar do desejo expresso da sua família de que o corpo fosse trasladado para a sua cidade de origem, Kermanshah, uma zona de maioria curda.

Um grande contingente de forças de segurança esteve presente no funeral da adolescente Armita Geravand e filmou os participantes, possivelmente para evitar que a cerimónia se transformasse num protesto contra as autoridades, como o desencadeado após a morte de Mahsa Amini vítima de ataque semelhante, noticiou o canal de televisão Iran International, que cita um dos participantes.