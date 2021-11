'Vários feridos' após carro atropelar espectadores em parada de Natal no Wisconsin, EUA

WATCH: Shots are fired after a vehicle plows into a Christmas parade in Wisconsin pic.twitter.com/CIPa5xOd4U — BNO News (@BNONews) November 21, 2021





O local depressa foi vedado e está um grande aparato de ambulâncias e polícia no local. O Mayor da cidade disse, alguns minutos depois à Fox 6 que "já não há perigo".



A polícia está a investigar o caso e pede a todos que evitem a zona, numa altura em que não são conhecidas as motivações por de trás da tragédia.

A parada de Natal na cidade de Waukesha, no estado norte-americano do Wisconsin, terminou em tragédia após o condutor de um SUV irromper e colher algumas pessoas que estavam a assistir ao desfile. Testemunhas no local falam em "vários feridos".Imagens mostram o momento em que o SUV interrompe o desfile, a alata velocidade, ouvindo-se gritos no momento em que terá colhido algumas pessoas. Relatos de testemunhas no local dão conta de mais de 30 feridos, incluindo crianças que desfilavam numa das principais avenidas da cidade.Vídeos divulgados nas redes socias mostram também que, enquanto acelarava, o condutor disparou tiros pela janela do veículo. A polícia terá também respondido com disparos, para travar o condutor. O canal de televisão local