Vários feridos em capotamento de autocarro com 70 pessoas a bordo no Reino Unido

Um acidente com um autocarro de dois andares deixou esta terça-feira várias pessoas feridas, em Somerset, no Reino Unido.A bordo do veículo pesado iam 70 pessoas, quando este terá capotado. O motociclista foi um dos feridos a registar.Para o local, foram mobilizados, um "número significativo" de polícias, bombeiros e ambulâncias, avançaram polícias citados pela Sky News.Os condutores foram aconselhados a encontrar alternativas para contornar a estrada afetada e a viajar com cuidado devido às más condições meteorológicas provocadas pelo gelo.