Vários militares detidos após tentativa de golpe de Estado no Níger

Vários militares foram presos no Níger após uma alegada tentativa de golpe de Estado, hoje de madrugada, a poucos dias da tomada de posse do novo Presidente, segundo uma fonte de segurança.

De acordo com a mesma fonte, o incidente começou com um tiroteio esta madrugada na capital do Níger, perto do palácio presidencial, numa alegada tentativa de golpe de Estado.

O tiroteio começou por volta das 03:00 locais e prolongou-se por mais de 15 minutos, disseram residentes de Niamey, mas a calma regressou à cidade depois.