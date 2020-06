Vários mortos em atentado ao secretário de estado da Segurança Pública do México

Um ataque contra o secretário de Estado da Segurança da Cidade do México provocou a morte de várias pessoas na capital do país, avançou hoje a presidente do governo regional, Claudia Sheinbaum, adiantando que o caso está a ser investigado.

"O secretário [da Estado] da Segurança Pública da cidade sofreu um ataque. Está fora de perigo, mas está a ser tratado num hospital", disse a responsável, numa mensagem hoje divulgada na rede social Twitter.

"Houve mortes e vários detidos e estão a decorrer investigações", acrescentou.