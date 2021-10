Pelo menos nove pessoas morreram e oito ficaram feridas num incêndio que deflagrou na manhã desta sexta-feira na ala Covid do hospital da cidade de Constanta, na Roménia.



"Confirmamos que há pessoas mortas", anunciou o ministro da saúde romeno. O membro do executivo confirmou ainda que estavam 113 pacientes no hospital, incluindo 10 em cuidados intensivos. Os mortos e feridos são pacientes internados com Covid-19.



#România: At least four people died in suspicious fire that broke out at #COVID19 hospital in the eastern Romanian city of #Constanta on Friday. pic.twitter.com/dIXkiA9GE1 — Terror Alarm (@terror_alarm) October 1, 2021