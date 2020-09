Vários mortos em operação antiterrorista contra célula do Daesh no Líbano

Várias pessoas morreram na noite de sábado no norte do Líbano, junto à fronteira com a Síria, numa operação antiterrorista contra uma suposta célula do grupo extremista Daesh composta por mais de 15 pessoas, adiantou a EFE.

De acordo com um comunicado das forças de segurança interna (FSI) libanesas, citado pela EFE, depois de terem sido identificados mais de 15 membros da célula e de cercar uma casa onde se encontravam, deu-se um confronto "que levou à morte de todos os terroristas".

As autoridades não especificaram, no entanto, o total de mortos no confronto, já que segundo fonte militar ouvida pela EFE, hoje ainda decorriam buscas na zona para encontrar os corpos.