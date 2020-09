Vários mortos em tiroteio no estado norte-americano do Oregon

Várias pessoas morreram, incluindo o agressor, num tiroteio com reféns na cidade de Salem, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, noticiou a comunicação social local citando fontes policiais.

De acordo com o gabinete do Xerife do Condado de Marion, vários policias deslocaram-se para o local depois de terem recebido uma chamada a alertá-los para uma possível situação com reféns.

Entre os agentes estava um negociador que tentou contactar o suspeito por telefone, mas depois foram disparados tiros, disse a mesma fonte.