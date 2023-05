Várias pessoas feridas à facada junto à universidade de Lowa nos EUA

Várias pessoas foram esfaqueadas na madrugada deste sábado junto à Universidade de Lowa, nos EUA.O suspeito do crime encontra-se a ser procurado pelas autoridades, avança a ABC News, que cita as autoridades.As vítimas, cujo estado de saúde não é conhecido, deverão ter idades na casa dos 20 anos, referiu um representante do departamento policial da cidade de Lowa.A universidade deu o alerta para um esfaqueamento num posto de gasolina e numa zona recreativa às 2h08. Minutos mais tarde, às 2h27, a polícia confirmou várias vítimas.A universidade pediu para que quem tenha informações sobre o caso, reporte às autoridades.O departamento da polícia de Lowa vai continuar a investigar, no entanto esclarece que incidente parece tratar-se de caso "isolado".