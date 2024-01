Vaticano afasta padre americano que casou com jovem de 18 anos e fugiu para Itália

Alex Crow has been laicized, by voluntary petition: pic.twitter.com/VZhMv0SeTN — JD Flynn (@jdflynn) January 5, 2024

O Vaticano expulsou da Igreja um padre norte-americano que fugiu para Itália com uma jovem de 18 anos com quem tinha acabado de casar, informa o New York Post."A arquidiocese de Mobile recebeu a notícia que a laicização de Alex Crow está concluída, com efeitos imediatos", refere um comunicado citado pelo arcebispo local.O padre de 30 anos pediu para ser demitido das funções clericais, que exercia em Mobile, cidade do estado americano de Alabama. O pedido foi "confirmado numa carta do Papa".A relação do padre com a jovem começou a ser notada quando foram encontradas cartas trocadas entre os dois no Dia de São Valentim. Na altura, a americana ainda era estudante.A jovem só fez 18 anos em junho, um mês antes dos dois partirem para Itália. Depois de passarem quatro meses fora dos Estados Unidos da América, os dois regressaram a Mobile para consumar a relação, tendo casado recentemente.A laicização, processo que provoca a remoção de um membro do clero das suas funções, só pode ser iniciada após uma ausência superior a seis meses. "Antes do fim desse período, Crow começou o seu próprio processo de afastamento, uma atitude apoiada pelo arcebispo", acrescenta o comunicado.Um xerife local disse à NBC que o padre ordenado em 2021 era fascinado com demónios e partilhou com várias pessoas que ia para a Europa para fazer exorcismos à companheira.As autoridades iniciaram uma investigação que não evidenciou sinais de possível crime por parte do padre. No Alabama, a maioridade é atingida aos 19 anos, mas a idade mínima para consentimento sexual é aos 16.