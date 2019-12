Vaticano dá exemplo e acolhe refugiados

O cardeal polaco Konrad Krajewski, esmoleiro pontifício e um dos principais adjuntos do Papa Francisco, trouxe esta semana para o Vaticano 33 pessoas que estavam no infame campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos, tendo apelado a toda a Igreja para seguir o exemplo e abrir as portas aos refugiados."A Igreja tem dinheiro. Vamos começar por nós próprios... se abrirmos as paróquias, as catedrais, os conventos, os mosteiros, se o cardeais abrirem as suas casas a pelo menos uma família de refugiados, podemos esvaziar os campos de refugiados de Lesbos", afirmou Krajewski à chegada a Roma.O grupo, que inclui 14 menores, é constituído por refugiados do Afeganistão, Togo e Camarões, a maioria dos quais passou mais de um ano alojada no campo de Moria, onde as condições são sub-humanas. "Há animais que vivem melhor na Europa", denunciou o cardeal, lembrando que a primeira vez que visitou o campo, em maio, este estava já sobrelotado com cerca de sete mil pessoas. Quando regressou agora, o número tinha aumentado para mais de 15 mil, incluindo 800 menores desacompanhados.Os refugiados vão ser alojados e integrados na sociedade pela comunidade de Santo Egídio, que nos últimos três anos acolheu mais de duas mil pessoas provenientes de Lesbos. O primeiro grupo foi trazido pelo Papa Francisco, que visitou Lesbos em 2016 e comparou Moria a um "campo de concentração".