Vaticano decreta que padres não podem abençoar casamentos entre pessoas do mesmo sexo

O Vaticano decretou esta segunda-feira que os que padres não podem abençoar casamentos entre pessoas do mesmo sexo num documento da Congregação da Doutrina da Fé que justifica que Deus "não abençoa o pecado".De acordo com a Congregação da Doutrina da Fé, o ato para estas uniões não é "lícito"."A presença, neste tipo de relações, de elementos positivos, que devem ser valorizados e apreciados, não podem justificar que sejam objeto legítimo de bênção eclesiástica, uma vez que os elementos positivos existem num contexto de união não ordenada segundo o plano do Criador", explica o documento.Deus "não abençoa, nem pode abençoar, pecados", continua. "Ele abençoa sim o homem pecador, para que este reconheça que é parte do plano de amor de Deus, permitindo que seja mudado por Ele", lê-se ainda.