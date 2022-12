Vaticano expulsa padre que colocou um feto morto no altar da igreja

Um padre norte-americano, Frank Pavone foi expulso pelo Vaticano por "publicações blasfemas nas redes sociais" e "desobidiência persistente".O pároco causou polémica, em 2016, depois de colocar um feto morto no altar e publicar o vídeo nas redes sociais.Segundo a Associated Press, a decisão é irreversível, e foi tomada a 9 de novembro deste ano, numa carta deixada pelo embaixador do Vaticano nos Estados Unidos, o arcebispo Christophe Pierre.O padre fazia publicações de forma frequente sobre a política dos EUA e o aborto. Após a decisão do Vaticano, Frank Pavone pronunciou-se no Twitter."Em todas as profissões, incluindo o sacerdócio, se defenderem o #unborn serão tratados como eles. A única diferença é que quando somos "abortados", continuamos a falar em alto e bom som", escreve o pároco no Twitter.

Hi friends… So in every profession, including the priesthood, if you defend the #unborn, you will be treated like them!

The only difference is that when we are “aborted,” we continue to speak, loud and clear.