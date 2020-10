Vaticano "não tem qualquer dúvida" de abusos de ex-padre norte-americano em Timor-Leste

O Vaticano "não tem qualquer dúvida" de que um ex-padre norte-americano acusado de pedofilia em Timor-Leste é culpado, aplicando-lhe a sentença "inapelável" de expulsão do sacerdócio, disse à Lusa o representante da Santa Sé.

"Não há nenhuma dúvida para a Igreja de que ele é culpado de abusos sexuais contra menores, reconhecidos pela Congregação da Doutrina da Fé, com uma sentença inapelável", afirmou em entrevista à Lusa Marco Sprizzi, núncio interino e o representante máximo do Papa e do Vaticano em Timor-Leste.

"O próprio Richard Daschbach admitiu e reconheceu-se culpado perante a Igreja. Parece que recuou diante da justiça civil, mas diante da igreja nunca recuou. Quero ser claro nisto", sublinhou.