Vaticano vai julgar religioso acusado de posse de pornografia infantil

Por Lusa | 13:29

O tribunal do Vaticano comunicou esta quinta-feira o envio para julgamento de um ex-conselheiro da nunciatura em Washington, o religioso Carlo Alberto Capella, acusado no Canadá de possuir imagens de pornografia infantil.

A fase instrutória do processo foi concluída a 30 de maio e o promotor de justiça pediu o envio para julgamento do acusado, que desde 7 de abril se encontrava detido pela guarda do Vaticano.

O juiz considerou que a jurisdição do caso é da autoridade judicial do Vaticano e que o presumível crime foi cometido por um oficial desse Estado, mesmo os factos reportando a um país estrangeiro.