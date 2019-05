O mais recente desafio que tem circulado nas redes sociais prende-se com uma ilusão de ótica relacionada com a qualidade da sua visão. Vê bem? Então tem de visualizar o número 1240.De acordo com o site Newsy Today, uma imagem distorcida esconde um número e é visto de diferentes formas pelos internautas.Aqueles que veem o número 1246 têm miopia, 3240 têm astigmatismo e o número 3246 quem sofre de ambas as doenças oculares.Qual é o número que vê?