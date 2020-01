Vegetais atirados de helicóptero alimentam animais que lutam por sobreviver aos incêndios na Austrália

Macropodidae

recuperação da vida selvagem após o fogo, as autoridades atiraram de um helicóptero cerca de mil quilos de batata doce e cenoura em diferentes zonas do estado australiano."O fornecimento de alimentos suplementares é uma das principais estratégias que estamos a implementar para promover a sobrevivência e a recuperação de espécies ameaçadas de extinção", disse Matt Kean, ministro da Energia e Ambiente de Nova Gales do Sul. O membro do parlamento foca os marsupiais conhecidos como "Brush-tailed rock-wallaby", uma espécie de marsupial da família '', nativos da Austrália e da Nova Guiné, que estão a ser muito afetados com estes incêndios e correm risco de extinção. Estes são parecidos com cangurus, mas em pequena escala.A medida foi denominada de "Operação Rock Wallaby" devido ao nome dado a estes animais que "vivem em escarpas rochosas, zonas de granito e falésias", segundo o site do Departamento de Meio Ambiente e Energia da Austrália. Das 15 espécies na Austrália, a maioria desapareceu e agora é considerada ameaçada.