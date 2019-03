Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inédito: Velejador amputado atravessou o Atlântico sozinho em 60 dias

Britânico Lee Spencer, amputado da perna direita, começou a viagem a 9 de janeiro em Portimão.

O britânico Lee Spencer, amputado da perna direita, chegou na madrugada desta segunda-feira à Guiana, sozinho num veleiro, depois de ter cruzado o oceano Atlântico, numa travessia durou dois meses e começou em Portimão, em 09 de janeiro.



A chegada de Lee Spencer, de 49 anos, à Guiana foi anunciada pelo próprio na sua conta na rede social Twitter e é apresentada como sendo um recorde, com o britânico a garantir ter retirado 36 dias ao anterior máximo.



Em 2002, o velejador norueguês Stein Hoff ligou Portugal à Guiana em 96 dias, 12 horas e 45 minutos.



Lee Spencer é um ex-soldado da marinha britânica, com várias missões no Afeganistão, que perdeu uma perna em 2014, na Grã-Bretanha, depois de ter sido atingido por destroços de um motor, quando auxiliava uma vítima de um acidente rodoviário.



Antes da viagem Lee Spencer tornou pública a decisão de doar o dinheiro que arrecadasse nesta aventura a um fundo de apoio a soldados da marinha britânica.