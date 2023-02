Vencedor do maior 'jackpot' de sempre dos EUA diz estar "chocado e extasiado"

O vencedor do maior prémio da história da lotaria dos Estados Unidos é um ex-aluno do sistema de escolas públicas da Califórnia que pretende ficar longe da fama, após receber mais de 2.000 milhões de dólares.

Responsáveis da lotaria do Estado norte-americano da Califórnia adiantaram esta terça-feira que Edwin Castro conquistou o prémio recorde de 2,04 mil milhões de dólares (cerca de 1.900 milhões de euros) da Powerball em novembro.

No entanto, estes não puderam adiantar mais informações sobre o 'feliz contemplado', pois além do nome, mais nenhuma informação está no registo público, como a idade ou localidade, noticiou a agência Associated Press (AP).