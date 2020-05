Venda de livros escritos por Kate McCann financia investigação de Maddie

Assinalam-se este domingo 13 anos sobre o desaparecimento de Maddie McCann, na Praia da Luz, em Lagos.A imprensa britânica revelou entretanto que Kate McCann doou cerca de 195 mil euros, que ganhou com os direitos de autor da venda do livro que escreveu em homenagem à filha, desaparecida quando tinha apenas três anos, para manter ativa a investigação.A obra, chamada ‘Madeleine’, teve lançamento oficial em março de 2017.À venda no Mundo todo, o livro continua, segundo a imprensa inglesa, a ser uma fonte de rendimento para os pais de Madeleine.Por isso, tem servido para que a investigação privada, sustentada pelo casal, possa prosseguir.