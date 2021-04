Vendas dos iPhone fazem disparar receitas e lucros da Apple

A procura de iPhone levou os lucros da Apple a mais do que duplicar no primeiro trimestre do ano, com o conglomerado tecnológico a capitalizar a dependência do 'smartphone'.

Os resultados divulgados esta quarta-feira, depois do fecho de Wall Street, mostraram que os lucros atingiram os 23,6 mil milhões de dólares (19,5 mil milhões de euros), enquanto a faturação cresceu 54%, para 89,6 mil milhões de dólares, anunciou esta quarta-feira a empresa norte-americana.

O iPhone, a 'jóia da coroa' da Apple, tinha deixado de vender tão bem como em anos passados, por as pessoas manterem os seus modelos por mais tempo. Mas o lançamento de quatro novos modelos iPhone 12 no último outono fez aumentar as vendas do iPhone, que subiram 66% para os 47,9 mil milhões de dólares.

Alguns analistas acreditam que a popularidade do iPhone 12 pode conduzir às maiores vendas do aparelho desde 2014, quando apareceu o iPhone 6, que foi um sucesso graças ao aumento do ecrã.

O iPhone 12 é o primeiro modelo que pode ligar às redes sem fio 5G, que prometem maiores velocidades, mas que ainda estão em construção.

A companhia anunciou também esta quarta-feira que reservou 90 mil milhões de dólares para comprar ações próprias.

Nas transações realizadas depois do fecho do mercado, as ações da Apple estavam a valorizar três por cento.

RN // PDF

Lusa/Fim