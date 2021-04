Num episódio altamente constrangedor para Jair Bolsonaro, que foi envergonhado publicamente, a vendedora que trabalhava numa tenda de venda de frango assado proibiu o presidente do Brasil de entrar por ele não estar com máscara de proteção contra o coronavírus. A inusitada cena aconteceu este sábado numa feira de rua na periferia de Brasília, onde o presidente, como costuma fazer aos fins de semana, foi dar um passeio, sem usar máscara e promovendo grande aglomeração de pessoas.

Sem máscara e causando aglomeração, o presidente Jair Bolsonaro pediu para entrar em uma tenda que vende frango assado na periferia de Brasília.

Ouviu um “pode não” e teve de comer do lado de fora mesmo. pic.twitter.com/erum8v5efS — Samuel Pancher (@SamPancher) April 10, 2021



Ao chegar à tenda que vendia pedaços de frango assado, acondicionados dentro de uma caixa de esferovite, Bolsonaro parou e, ainda no lado de fora, pediu um pedaço. Incomodado com o sol forte, o governante, rodeado por uma multidão, decidiu avançar, para ficar protegido pela tenda, mas foi parado pela vendedora.



"Posso entrar aí, posso entrar?", indagou Bolsonaro, incomodado com o sol escaldante. Mas a vendedora, absolutamente indiferente ao facto de o cliente ser o chefe de Estado, respondeu:"Pode não. Porque se a fiscalização pega...", disse a vendedora, referindo-se ao facto de Jair Bolsonaro, contrariando a lei vigente em Brasília, estar sem máscara.



Bolsonaro, apesar de surpreso, disfarçou com um sorriso e obedeceu, acabando por comer o pedaço de frango no lado de fora da tenda, ao sol. Curiosamente, depois de muita insistência e mais de um ano depois do início da pandemia da Covid-19, que no Brasil já infetou 13,5 milhões de pessoas e matou 351 mil, o novo ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, foi autorizado a emitir a meio da semana pelo próprio presidente uma orientação que recomendava a todos os brasileiros o uso de máscara, independentemente do local onde estejam, principalmente em público.