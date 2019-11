Veneza sofre nova inundação

Veneza foi esta sexta-feira atingida por uma nova inundação, com o nível da água a chegar aos 1,54 metros, dias depois de sofrer as piores cheias em décadas. O governo foi obrigado a declarar o estado de emergência e a encerrar a Praça de São Marcos.O nível da água não chegou aos 1,87 m de terça-feira ou aos 1,60 m previstos para esta sexta-feira, mas foi o suficiente para deixar 70% da cidade submersa.Já o presidente da Câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, disse que "Veneza foi destruída" e que os custos podem chegar aos mil milhões de euros. Brugnaro culpou as alterações climáticas pelo aumento do nível das marés altas que têm atingido Veneza nos últimos anos.Apesar deste alerta, o conselho regional de Veneza chumbou na terça-feira um plano de combate às alterações climáticas. Ironicamente, o palácio Ferro Fini, onde decorreu a votação, foi inundada minutos depois.