Veneza vive dia "histórico" ao ativar pela primeira vez barragem para evitar inundações na cidade

A cidade italiana de Veneza ativou, pela primeira vez, um sistema de barragens mecânicas, numa tentativa de proteger a região devido à subida do nível médio da água do mar.

"Hoje está tudo seco. Parámos o mar", afirmou o presidente da câmara, Luigi Brugnaro, numa cerimónia que contou com a presença dos engenheiros responsáveis pelo projecto, designado ‘Mose’, numa referência ao episódio bíblico em que o profeta Moisés separara as águas do Mar Vermelho.

A rede de 78 barreiras amarelas à entrada dos canais venezianos ergue-se do mar quando a maré, impulsionada por chuva e ventos fortes, começa a subir. O ‘Mose’ foi projectado para proteger Veneza de marés até três metros.

Este sábado, as autoridades municipais previram uma maré de 1,30 metros – um valor consideravelmente abaixo do registado em novembro passado, com uma maré de 1,87 metros – mas, ainda assim, suficiente para alagar as áreas mais baixas daquela cidade. Os trabalhadores construíram mais uma vez passagens pedonais nos locais mais vulneráveis, como na Praça de São Marcos, mas o projeto mostrou-se eficaz.

"Hoje é um dia importante, é um dia histórico porque deveríamos estar cheios de água nas ruas e, em vez disso, está tudo seco", confessou à Reuters Massimo Milanese, gerente de um café.



A obra custou cerca de 7 mil milhões de euros e deveria estar operacional em 2016, mas até agora não tinha podido arrancar, apesar de as obras terem começado em 2003, sob a presidência do Conselho de Ministros de Silvio Berlusconi.

As marés altas de Veneza, também conhecidas por "acqua alta" (em italiano), ocorrem devido a uma combinação de factores provocados pelas alterações climáticas, que vão desde a subida do nível médio do mar, até às marés anormalmente altas e ao desabamento de terras.