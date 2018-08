Mais de 40 pessoas envolvidas em frustrado atentado contra Nicolás Maduro

Inicialmente eram apenas seis detidos.

O Ministério Público venezuelano anunciou esta quarta-feira que as investigações determinaram a existência de 43 pessoas envolvidas no frustrado atentado de 4 de agosto último contra o Presidente Nicolás Maduro.

"No começo falávamos de seis detidos (...) no passado 14 de agosto falávamos de 34 e agora aumentou para 43 porque cada vez que alguém é detido, quando assume a sua responsabilidade, acrescenta mais dados para chegar a estas conclusões", explicou o procurador-geral designado pela Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do regime).

Segundo Tarek William Saab, há 18 mandados de detenção e foi solicitada a extradição de nove pessoas que estão nos EUA, Peru e Colômbia.