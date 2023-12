Venezuela acusa Argentina de violar acordos internacionais ao confiscar avião

A Venezuela acusou a Argentina de violar acordos internacionais sobre navegação aérea ao aceitar confiscar, a pedido dos Estados Unidos, um avião iraniano-venezuelano, retido desde junho de 2022 em Buenos Aires.

O Governo venezuelano exigiu à Argentina "que devolva imediatamente o avião, que só pode voar com a autorização expressa da República Bolivariana da Venezuela, à qual pertence", de acordo com um comunicado divulgado no sábado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano.

No documento, a Venezuela condenou a decisão das autoridades argentinas, que sexta-feira declararam ser procedente um pedido de confiscação de um Boeing 747 Dreamliner de carga, da Emtrasur, filial do Consórcio Venezuelano de Indústrias Aeronáuticas e Serviços Aéreos (Conviasa, estatal).