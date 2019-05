Venezuela anuncia reabertura da fronteira com o Brasil

O governo venezuelano anunciou esta sexta-feira a reabertura da fronteira terrestre da Venezuela com o Brasil."O presidente Maduro anuncia à comunidade internacional a reabertura da fronteira terrestre com o Brasil a partir desta sexta-feira. Gradualmente iremos restabelecer os mecanismos de controlo fronteiriço para que esta fronteira de desenvolvimento económico produtivo e que beneficie a ambos os povos, a ambas as nações", anunciou o vice-presidente económico, Tareck El Aissami, nas redes sociais.A fronteira estava encerrada há quase três meses, tal como as comunicações marítimas, segundo avança a Reuters.