Argentina convoca venezuelanos no país para denunciarem abusos

O governo argentino vai abrir um canal para os cidadãos venezuelanos que vivem na Argentina denunciarem violações aos direitos humanos no seu país de origem, anunciou o Ministério da Justiça da Argentina.

Através dessa iniciativa, pioneira no mundo, será o próprio Ministério da Justiça o responsável por avaliar os testemunhos e as informações de pessoas que tenham sofrido ou que tenham conhecimento das violações.

A ideia do novo instrumento de pressão internacional nasce a partir do relatório publicado pela ONU sobre as torturas e sobre a repressão do regime de Nicolás Maduro.