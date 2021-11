Venezuela bate recorde do Guinness com maior orquestra do mundo

A Venezuela bateu oficialmente o recorde do Guinness da maior orquestra do mundo, depois de um concerto, realizado em 13 de novembro, com a participação de mais de 12 mil músicos, anunciou a organização.

"Recebemos as vossas provas da maior orquestra do mundo para o Guinness World Records [recordes mundiais do Guinness] e já temos o resultado final. O recorde a bater era de 8.097 pessoas, e posso agora confirmar que esta tentativa [da Venezuela] foi bem sucedida. Parabéns ao Sistema [de orquestras e coros juvenis e infantis] por ter conseguido um novo título do Guinness World Records para a maior orquestra", disse a porta-voz da organização, em videoconferência, no sábado, Susana Reyes.

Susana Reyes indicou que o anterior recorde pertencia à Rússia, com uma orquestra de 8.097 músicos.