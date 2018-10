Detido autarca socialista suspeito de homicídio na Venezuela

Detenção de Nelson Luís Lopez, presidente da Câmara Municipal de Caripito, foi confirmada pelo Ministério Público.

As autoridades venezuelanas detiveram o presidente da Câmara Municipal de Caripito, a 550 quilómetros a leste de Caracas, e militante do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder) por suspeita de homicídio.

A detenção de Nelson Luís Lopez foi confirmada pelo Ministério Público (MP) que, em comunicado, indicou que a vítima, Hugo Centeno, morreu no passado dia 9 de setembro.

Na mesma nota, as autoridades referiram ter sido também detido o diretor de Segurança Cidadã, Frank Arteaga, e os motoristas do autarca, Jean Acosta e Malvin Mujica, assim como duas outras pessoas, Patrícia Wilson e Jesus Amarista.