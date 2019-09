Dois funcionários dos serviços secretos acusados em caso de morte de autarca da Venezuela

O Ministério Público da Venezuela (MPV) acusou dois funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços secretos) de não cumprirem com os mecanismos de custódia necessários, aquando da morte do vereador opositor Fernando Albán.

O opositor morreu em outubro de 2018 quando estava sob custódia policial, depois de cair de uma janela do 10.º andar do SEBIN, um acontecimento que as autoridades dizem ter sido um suicídio e que levou os familiares a pediram uma investigação independente à ONU e à Organização de Estados Americanos.

Segundo o MPV, o inspetor Miguel David dos Santos Rodríguez, de 29 anos de idade e o detetive Keyberth José Cirelli Moreno, de 30 anos, estão acusados de violar as obrigações de custódia, tendo sido determinado que não consultaram os superiores no momento de tirar as algemas do vereador, nem ativaram outros mecanismos de segurança necessários.