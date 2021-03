Venezuela emite mandado de detenção contra humorista lusodescendente por incitar ao ódio

O Ministério Público da Venezuela (MP) emitiu um mandado de detenção contra dois humoristas, incluindo um lusodescendente, que acusa de incitar ao ódio contra um apresentador do canal de televisão venezuelano Venevisión, através das redes sociais.

O anúncio foi feito pelo procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, através da rede social Twitter, onde divulgou uma cópia dos mandados de detenção.

"Foram emitidos mandados de detenção, a pedido do Ministério Público, contra os indivíduos Jean Mary Curro Galícia e José Gonçalves, que utilizaram criminosamente as redes sociais para incitar ao ódio contra David Capella, enquanto agonizava junto do seu pai", anunciou.