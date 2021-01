Venezuela envia oxigénio para hospitais brasileiros em rutura. Brasília não confirma recebimento

O Presidente venezuelano disse no domingo que o país doou 14 mil garrafas individuais de oxigénio, equivalentes a 136 mil litros, ao Brasil para ajudar no colapso hospitalar de Manaus, a maior cidade da Amazónia brasileira.

O carregamento está a caminho "constituído por seis tanques com um total de 136 mil litros de oxigénio, equivalente a 14 mil (...) garrafas individuais", disse Nicolás Maduro lendo uma mensagem do governador do estado de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil, Justo Noguera.

Maduro não esclareceu se este é um novo carregamento, uma vez que no sábado o Ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Arreaza, tinha afirmado que vários camiões carregados com cisternas de oxigénio deixariam a Venezuela nesse mesmo dia.



O governo da cidade brasileira ainda não confirmou a receção das garrafas individuais de oxigénio.