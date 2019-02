Eurodeputados impedidos de entrar na Venezuela e acusados de "conspiração"

Governo de Maduro nega entrada de parlamentares europeus que tinham encontro marcado com Guaidó. Paulo Rangel falhou voo.

Por Lusa | 02:55

A delegação do Parlamento Europeu (PE) que foi impedida de entrar na Venezuela, no domingo, tinha sido notificada "há vários dias" de que "não seria admitida" no país, disse esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano.

"Por vias oficiais e diplomáticas, as autoridades do Governo Bolivariano da Venezuela, notificaram, há vários dias, o grupo de eurodeputados que pretendia visitar o país com fins conspirativos, que não seria admitido", escreveu Jorge Arreaza, na sua conta oficial da rede social Twitter.

Segundo o ministro venezuelano, as autoridades da Venezuela "instaram" os deputados "a desistir" da visita "e evitar assim outra provocação".



A comitiva deveria incluir o eurodeputado português Paulo Rangel, mas este fico uretido no aeroporto de Madrid devido a atraso na ligação do voo que o devia levar a Caracas. Estava previsto que os quatro parlamentares que aterraram na Venezuela se encontrassem com Juan Guaidó, o líder do parlamento que se auto-proclamou presidente interino do País.