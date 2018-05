Venezuela expulsa dois diplomatas norte-americanos por alegada conspiração

Anúncio foi realizado pelo presidente do país, Nicolás Maduro.

20:08

A Venezuela expulsou Todd Robinson, o principal diplomata da embaixada dos Estados Unidos em Caracas, assim como o seu deputado Brian Naranjo devido a uma alegada conspiração contra o governo do país.

O anúncio foi realizado esta terça-feira pelo presidente do país, Nicolás Maduro.



"Devem sair do país em 48 horas. Em defesa da dignidade venezuelana. Já basta, que vão. Não querem entender que a Venezuela é livre", começou por dizer o presidente em Caracas, na sede do Conselho Nacional Eleitoral, onde foi proclamado Presidente da Venezuela para o período 2019-2015.



Maduro revelou ainda que nos próximos dias apresentará as provas "da conspiração no campo militar, económico e político, do encarregado de negócios dos EUA e da sua embaixada".

"Era um conspirador ativo, abusando, violando a lei internacional de maneira descarada (...) mais de 10 notas de protesto foram entregues para exigir retificação", rematou.