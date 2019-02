Guaidó ordena que se mantenha aberta a fronteira com o Brasil

Líder da oposição a Maduro contraria a ordem deste para encerrar a fronteira.

Por Lusa | 04:08

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, ordenou na quinta-feira que se mantenha aberta a fronteira com o Brasil, horas depois de Nicolás Maduro ter decretado o seu encerramento.

Num "decreto presidencial", divulgado na sua conta oficial do Twitter, Guaidó pede aos "órgãos do poder público responsáveis pelos assuntos em questão" que executem o necessário "para manter aberta a fronteira com o país irmão".

Horas antes, o Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ordenava o encerramento das passagens de fronteira da Venezuela com o Brasil, admitindo fazer o mesmo na fronteira com a Colômbia.